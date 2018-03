Gasperini e quella prima volta in casa d'Allegri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima volta è coincisa con l’unico successo di Gian Piero Gasperini in casa di Massimiliano Allegri.

Era la stagione 2008-2009 e Cagliari-Genoa terminò col punteggio di 0-1.

Poi ecco succedersi 5 vittorie per il mister livornese (fra l’altro ben tre per 1-0) e 1 segno X in occasione di Milan-Genoa del 2013-2014.

Il bilancio totale degli scontri diretti in campionato, prendendo quindi in considerazione anche le sfide a campi invertite, è favorevole al tecnico alla guida della Juventus che, oltre a ciò, da quando veste il bianconero è andato KO solo una volta contro il collega oggi all’Atalanta: Genoa-Juventus 1-0 al nono turno del 2014-2015.

Questa appena citata fu la prima sconfitta in campionato per l’Allegri juventino.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E GASPERINI IN CAMPIONATO

6 vittorie Allegri

4 pareggi

4 vittorie Gasperini

22 gol fatti squadre di Allegri

19 gol fatti squadre di Gasperini