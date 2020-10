Gasperini in difficoltà con Ranieri che quando vede nerazzurro...

vedi letture

Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri sono due tra i tecnici più esperti e con più campionati alle spalle dell'intera Serie A. Nelle tre volte in cui il Gasp ha 'ospitato' l'allenatore capitolino non si è mai verificato il pareggio. Prendendo in considerazione anche le gare giocate con Ranieri in casa, emerge un netto vantaggio a favore di quest'ultimo e la conferma che il pari è un risultato molto raro (ce n'è uno solo lo 0-0 tra Sampdoria e Atalanta della scorsa stagione).

Gasperini contro la Sampdoria? C'è una vittoria in più a favore dei blucerchiati, anche se ci sono anche tre risultati positivi consecutivi incamerati dal tecnico piemontese.

Otto vittorie (più nove pareggi) e sole tre sconfitte. Buona la tradizione che si porta dietro Ranieri contro l'Atalanta; senza dimenticarci il fatto che il buon Claudio, proprio coi nerazzurri ha anche vinto una Coppa Italia quando allenava la Fiorentina (stagione 1995/96).

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS RANIERI (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Gasperini

1 pareggio

5 vittorie

7 gol fatti squadre Gasperini

14 gol fatti squadre Ranieri

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS SAMPDORIA

8 vittorie Gasperini

3 pareggi

9 vittorie Sampdoria

18 gol fatti squadre Gasperini

23 gol fatti Sampdoria

TUTTI I PRECEDENTI RANIERI VS ATALANTA

8 vittorie Ranieri

9 pareggi

3 vittorie Atalanta

28 gol fatti squadre Ranieri

19 gol fatti Atalanta