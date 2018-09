Gasperini-Maran è sul 5-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stagione 2014-2015, 27esima giornata di campionato. Allo stadio Ferraris Genoa-ChievoVerona termina col punteggio di 0-2.

E’ questa l’unica vittoria di Rolando Marana in casa del collega Gian Piero Gasperini.

Prima c’erano stati 1 pareggio (lo 0-0 in Genoa-Bari della B 2006-2007) e 2 KO. Dopo sarebbero arrivate altre 3 sconfitte.

E così il bilancio degli scontri diretti fra gli attuali tecnici di Atalanta e Cagliari finisce col sorridere al primo, avanti per numero di successi (5-1) e gol marcati dalle sue squadre (10-5).

Ovviamente stiamo scrivendo di incroci in campionato e con l’atalantino nel ruolo di padrone di casa.

Non cambia poi molto la situazione se prendiamo in considerazione le gare a campi invertiti.

Perché a casa Maran è tutto all’insegna del due: 2 trionfi per ciascun tecnico più 2 match chiusi in parità.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E MARAN IN CAMPIONATO

7 vittorie Gasperini

3 pareggi

3 vittorie Maran

18 gol fatti squadre di Gasperini

12 gol fatti squadre di Maran