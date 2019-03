Gasperini-Pioli 4-7. Ma a vincere è il fattore casa

© foto di Giacomo Morini

Stefano Pioli è in vantaggio nel bilancio degli scontri diretti in campionato col collega Gian Piero Gasperini.

I mister di Fiorentina, il primo, e Atalanta, il secondo, sono stati avversari in 14 occasioni, fra Serie A e cadetteria.

Soprattutto, a influenzare l’esito degli incroci è il fattore casa.

Le prime sfide Gasperini-Pioli sono andate in scena nelle stagioni di Serie B 2004-2005 e 2005-2006. Il nerazzurro guidava il Crotone, mentre il viola allenava il Modena. In Calabria fu un doppio 1-0. Poi ecco 4 testa a testa in Serie A. Dopo aver perso la ‘prima’, Genoa-Chievo 1-3 nel 2010-2011, nelle 3 successive gare le compagini di Gasperini hanno sempre raccolto punti.

E’ quasi un monologo, invece, a campi invertiti.

Le squadre di Pioli hanno fatto punti in 7 casi su 8, con ben 6 vittorie.

E così il bilancio totale finisce per sorridere al mister originario di Parma per numero di successi, 7-4, e gol marcati, 21-8.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E PIOLI IN CAMPIONATO

4 vittorie Gasperini

3 pareggi

7 vittorie Pioli

8 gol fatti squadre di Gasperini

21 gol fatti squadre di Pioli