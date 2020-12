Gasperini vs Prandelli, il fattore campo conta, eccome! Il Gasp coi viola...

Nelle sfide nelle vesti di allenatore tra Gian Piero Gasperini e Cesare Prandelli conta moltissimo il fattore campo. Con Gasp in casa, l'attuale tecnico della Fiorentina non ha mai vinto. Viceversa, quando ha ospitato l'allenatore torinese ha addirittura fatto en-plein con quattro vittorie su quattro incontri. Vedremo se anche oggi questo andamento verrà confermato.

Povera di soddisfazioni e ricca di pareggi. Questa è la tradizione di Gasperini contro la Fiorentina. I viola, proprio con Prandelli in panchina, hanno privato Gasperson e il Genoa di una storica qualificazione in Champions nel campionato 2008/09. In quella stagione alla 24esima giornata i grifoni erano sopra 3-0 e si fecero rimontare sul 3-3 con gol del pari in zona recupero. Quel pareggio fu poi determinante per l'accesso alla competizione più importante per club proprio dei viola a danno del Genoa.

Prandelli è un ex in questa sfida con l'Atalanta anche perché la sua carriera da allenatore è proprio partita a Bergamo e ha anche dei trascorsi da calciatore in terra orobica. Può vantare uno score di 7 vittorie e 3 sconfitte in 15 gare contro i nerazzurri.

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS PRANDELLI (ANDATA E RITORNO)

2 vittorie Gasperini

2 pareggi

4 vittorie Prandelli

9 gol fatti squadre Gasperini

15 gol fatti squadre Prandelli

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS FIORENTINA

3 vittorie Gasperini

12 pareggi

6 vittorie Fiorentina

20 gol fatti squadre Gasperini

28 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI PRANDELLI VS ATALANTA

7 vittorie Prandelli

5 pareggi

3 vittorie Atalanta

25 gol fatti squadre Prandelli

18 gol fatti Atalanta