Gattuso, buona l'unica con Maran. Ma che rimonta faticosa!

Per la prima volta una squadra allenata da Maran ne ospita una guidata da Gattuso. Il confronto tra tecnici però non è propriamente inedito, perché nella passata stagione i due si sono affrontati una volta. E' avvenuto alla 29esima giornata, quando il Milan di Gattuso ha battuto l'allora Chievo di Maran, che è passato al Cagliari nel corso di questa estate. Una partita ricca di gol e di capovolgimenti quella citata. Rossoneri in vantaggio in apertura con Calhanoglu, poi uno-due tra il 33' e il 34' del Chievo con Inglese e Stepinski, ma Cutrone prima e Andrè Silva (uno dei due soli gol realizzati dal giocatore che era stato acquistato a suon di milioni dal Porto) in seguito hanno completato la rimonta milanista.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MARAN E GATTUSO IN CAMPIONATO

1 vittoria Gattuso

0 pareggi

0 vittorie Maran

3 gol fatti squadre di Gattuso

2 gol fatti squadre di Maran