Gattuso e la maledizione degli Stregoni: zero vittorie e gol anche dal portiere

Un occhio di riguardo mister Gennaro Gattuso lo avrà sicuramente per l’estremo difensore del Benevento. Perché il 3 dicembre 2017, in occasione del suo esordio su una panchina di Serie A, al minuto 95 Brignoli mise dentro il gol del definitivo 2-2 nel match contro il Milan. Fra l’altro per i sanniti quello appena ricordato significò il primo, storico punto nel massimo campionato italiano. Prima i giallorossi avevano totalizzato 14 sconfitte di fila.

Ma quella appena ricordata non è l’unica volta in cui Gattuso e gli Stregoni si sono ritrovati avversari in campionato. Ci sono altri 3 incroci fra Serie A e cadetteria e i giallorossi hanno sempre conquistato l’intera posta in palio.

Filippo Inzaghi ha invece testato uomini e schemi di gioco col Napoli per ben 3 volte. Alla prima riuscì ad imporsi per 2-0, girone d’andata 2014-2015 col Milan. Quindi ecco 2 battute d’arresto, ancora col Milan e nel 2018-2019 dalla panchina del Bologna.

Concludiamo ricordando che per 11 stagioni Inzaghi e Gattuso hanno militato nello stesso club, il Milan, e che come coach sono già stati avversari, 2018-2019 Bologna-Milan 0-0.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E GATTUSO IN CAMPIONATO

0 vittorie Inzaghi

1 pareggio

0 vittorie Gattuso

0 gol fatti squadra di Inzaghi

0 gol fatti squadra di Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

0 pareggi

2 vittorie Napoli

4 gol fatti squadre di Inzaghi

6 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E IL BENEVENTO IN CAMPIONATO

0 vittorie Gattuso

1 pareggio

3 vittorie Benevento

2 gol fatti squadre di Gattuso

7 gol fatti Benevento