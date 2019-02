Gattuso in media inglese contro Maran. E se arriva la vittoria...

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan-ChievoVerona 3-2 stagione 2017-2018 e Cagliari-Milan 1-1 torneo 2018-2019 sono gli unici 2 precedenti in campionato fra Gennaro Gattuso, Milan, e Rolando Maran, Cagliari.

Bilancio quindi che sorride al rossonero, in perfetta media inglese: vittoria in casa e pareggio fuori.

A colpire sono anche i 7 gol marcati in due sfide (media 3,5 per match) e le squadre in campo sempre in gol.

Chiudiamo segnalando un importante traguardo a portata di… vittoria per Gattuso.

Sono 20 in Serie C, tutti col Pisa; 8 in cadetteria, fra Palermo e Pisa; 21 in Serie A, tutti col Milan. Totale 49 successi nei campionati professionistici italiani.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E MARAN IN CAMPIONATO

1 vittoria Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Maran

4 gol fatti squadre di Gattuso

3 gol fatti squadre di Maran