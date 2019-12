La carriera di Gennaro Ivan Gattuso come allenatore riparte dal Napoli. A battezzare l’esordio sulla panchina dei campani saranno Roberto D’Aversa e il Parma.

I due mister sono già stati avversari la passata stagione in occasione degli incroci fra Milan e Parma. La compagine di mister Gattuso si impose fra le mura di casa col punteggio di 2-1 e pareggiò in trasferta per 1-1.

Insomma, perfetta media inglese.

Curiosamente il bilancio delle sfide fra Gattuso e D’Aversa è la fotocopia di quello fra Gattuso e il Parma.

Per il tecnico dei gialloblù il clima vissuto in questa settimana al Centro Sportivo di Castel Volturno potrebbe rivelarsi un alleato nella ricerca dei primi punti contro un avversario da cui ha rimediato soltanto KO: in totale 2, entrambi nella Serie A 2018-2019, con 7 reti al passivo e zero gol marcati.

Da sottolineare come Napoli-Parma rappresenti la 150esima panchina per Gattuso nei campionati professionistici italiani, spareggi di fine stagione compresi. Ovviamente stiamo scrivendo del Gattuso allenatore.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E D’AVERSA IN CAMPIONATO

1 vittoria Gattuso

1 pareggio

0 vittorie D’Aversa

3 gol fatti squadre di Gattuso

2 gol fatti squadre di D’Aversa

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E IL PARMA IN CAMPIONATO

1 vittoria Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Parma

3 gol fatti squadre di Gattuso

2 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI FRA D’AVERSA E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

0 vittorie D’Aversa

0 pareggi

2 vittorie Napoli

0 gol fatti squadre di D’Aversa

7 gol fatti Napoli