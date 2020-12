Gattuso senza il fattore casa è dura contro Inzaghi

vedi letture

Gennaro Gattuso è in vantaggio negli scontri diretti di campionato sul collega Simone Inzaghi.

Questa è la premessa… perché se diamo uno sguardo a match per match, scopriamo che la bilancia pende verso il tecnico del Napoli grazie al percorso netto fatto fra le mura di casa. Dal 2017-2018 quando ha ospitato la Lazio ha sempre raccolto l’intera posta in palio. Prima col Milan, poi col Napoli.

Gli unici 2 Inzaghi-Gattuso sono: Lazio-Milan 1-1 nel 2018-2019 e Lazio-Napoli 1-0 nel 2019-2020.

Nettamente in rosso il bilancio dei faccia a faccia fra Inzaghi e i campani. Su 8 match di campionato gli azzurri hanno raccolto 6 successi. Una volta si sono dovuti accontentare del segno X. Infine l’unico KO è quello ricordato qualche riga sopra e occorso la passata stagione.

Com’era prevedibile le sfide fra Gattuso e la Lazio coincidono con quelle fra i due coach.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E GATTUSO IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

1 pareggio

3 vittorie Gattuso

4 gol fatti squadre di Inzaghi

7 gol fatti squadre di Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

1 vittoria Inzaghi

1 pareggio

6 vittorie Napoli

7 gol fatti squadre di Inzaghi

19 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E LA LAZIO IN CAMPIONATO

3 vittorie Gattuso

1 pareggio

1 vittoria Lazio

7 gol fatti squadre di Gattuso

4 gol fatti Lazio