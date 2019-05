© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Semplici e Gennaro Gattuso sono due allenatori che possono dire di aver fatto una certa gavetta. Entrambi sono partiti dalla C per arrivare alla A, sono state due carriere che sono andate perfettamente a braccetto. Per questo troviamo precedenti tra di loro in tutte le categorie professionistiche.

Però Gattuso è sempre stato un avversario ostico per Semplici. In casa, il tecnico toscano non ha mai vinto, perdendo due sfide su tre. L'unica affermazione è arrivata in trasferta un Pisa-Spal 0-1 all'ottava giornata del campionato di B, 2016/17.

Da quando sono rispettivamente sulla panchina della Spal e del Milan, si sono affrontati due volte ed in entrambe le circostanze hanno vinto i rossoneri. Tra l'altro c'è anche un rotondo 4-0 ottenuto a Ferrara da segnalare per la squadra di Gattuso.

TUTTI I PRECEDENTI TRA SEMPLICI E GATTUSO (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria Semplici

1 pareggio

4 vittorie Gattuso

5 gol fatti squadre Semplici

11 gol fatti squadre Gattuso