Genoa-Atalanta da 20.000 giorni senza un risultato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Numeri da Guinness dei primati: 20.000 giorni senza un pareggio a reti inviolate.

Perché l’ultimo segno X senza gol in un Genoa-Atalanta di campionato porta la data del 13 dicembre 1964.

E considerando che in 4 degli ultimi 5 incontri hanno marcato entrambi i club in campo…

I numeri dei precedenti strizzano l’occhio a padroni di casa in vantaggio per vittorie, 22-9, e gol marcati, 55-44. Mentre i pareggi ammontano a 13, col più recente che è il 2-2 del 2014-2015 (Zappacosta, Moralez, Iago Falque su rigore, Matri).

Dopo quest’ultimo risultato, fra gare al Ferraris e all’Atleti Azzurri d’Italia, sono andati in scena ben 9 successi, con un bilancio di 3 affermazioni rossoblù (1 in casa e 2 in trasferta) e 6 nerazzurre (equamente distribuite fra match interni ed esterni).

Stato di forma.

I ragazzi di Andreazzoli vengono da 4 punti in due match. Se aggiungiamo anche gli ultimi 2 turni del torneo 2018-2019 ci troviamo di fronte a una serie positiva fatta di 4 giornate. Soprattutto, contro la Fiorentina hanno ritrovato quella vittoria che mancava dal 17 marzo 2019, 2-0 sulla Juventus.

La squadra dell’ex Gasperini, invece, dopo l’esordio con vittoria di rimonta in casa della Spal ha perso col Torino, interrompendo una striscia di risultati OK che era arrivata a quota 14 giornate fra i torneo 2018-2019 e 2019-2020. Curiosamente l’ultimo club a battere gli orobici prima del Torino era stato… il Torino, il 23 febbraio 2019 per 2-0.

Chiusura dalla classifica all time di Serie A: Atalanta con 649 pareggi sulle spalle, 352 in casa più 297 in trasferta.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

44 incontri disputati

22 vittorie Genoa

13 pareggi

9 vittorie Atalanta

55 gol fatti Genoa

44 gol fatti Atalanta

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Atalanta 0-0, 1° giornata 1937/1938

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Atalanta 3-1, 17° giornata 2018/2019