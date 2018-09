Genoa-Bologna fa 50, ma nel primo tempo 0-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Genoa non batte il Bologna al Ferraris, e in campionato, dal 2-0 del 2012-2013. Allora la sfida fu decisa da una doppietta di Marco Borriello fra il 57’ ed il 73’.

Poi sono arrivati due segni X, 0-0 nel 2013-2014 e 1-1 nel 2016-2017, e altrettanti KO, sia nel 2015-2016 che nel 2017-2018 per 0-1.

Curiosamente tutte e 5 le sfide citate presentano dei primi tempi chiusi col punteggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0.

E zero, per il momento, sono anche le reti marcate dai 17 giocatori messi in campo da Filippo Inzaghi nei primi tre turni di campionato. Un record, ovviamente negativo, che il Bologna condivide col Frosinone. Rossoblù e giallazzurri sono le uniche due squadre di A che ancora non hanno marcato.

Davide Ballardini, al contrario, potrà contare sulla sorpresa Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco dopo l’exploit in Coppa Italia di gol ne ha già messi a segno 3 in campionato, viaggiando ad una media di uno ogni 63 minuti circa.

I precedenti degli scontri diretti, 43 nel massimo torneo più 6 in cadetteria, strizzano l’occhio ai padroni di casa. In fatto di trionfi il Grifone comanda per 18-16 (mentre i segni X sono fermi a quota 15), sul fronte dei gol addirittura per 63-51.

Quella di domenica sarà la sfida numero 50 nei campionati col girone unico.

Soprattutto, la quarta alla quarta giornata. Prima, difatti, ci sono state Genoa-Bologna 0-1 del 1940-1941; Genoa-Bologna 3-3 del 1953-1954; infine, Genoa-Bologna 0-0 del 1957-1958.

Chiudiamo segnalando che i padroni di casa non colgono i tre punti interni alla quarta di A dalla stagione 2011-2012, 3-0 sul Catania. Non solo, negli ultimi 3 campionati hanno incassato soltanto KO.

Non va certo meglio agli ospiti. Ultime due stagioni sconfitte sui campi di Fiorentina e Napoli. Il più recente successo esterno alla quarta di Serie A risale al 2001-2002, 0-1 sul campo del Venezia.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

49 incontri disputati

18 vittorie Genoa

15 pareggi

16 vittorie Bologna

63 gol fatti Genoa

51 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Bologna 2-0, 11° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Bologna 0-1, 7° giornata 2017/2018