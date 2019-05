Genoa, l'ultimo avversario da Torino...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Previsioni per la vigilia di Pasqua? Poggia di gol, almeno al Ferraris.

Perché sono 21 quelli degli ultimi 6 incroci di campionato con i rossoblù padroni di casa.

Fra l’altro il primo messo a segno dai granata, sarebbe il numero 50 del Torino in Serie A e in casa del Genoa.

Il bilancio dei precedenti Genoa-Torino in campionato, 46 in A più 6 in B, strizza l’occhio ai padroni di casa.

Per 28 volte s’è imposto il Grifone, per 8 il Toro, mentre in 16 occasioni c’è scappato il pareggio. Fra l’altro l’1-1, con 8 caps, è proprio il risultato più ricorrente al novantesimo.

Gli ospiti hanno però dalla loro le 2 vittorie raccolte negli ultimi due testa a testa di campionato. Quello della stagione passata nel girone di ritorno, quello di quest’anno nel girone d’andata.

Chiudiamo con una curiosità geografica… il Genoa non fa bottino pieno dalla 28esima giornata. Allora nel capoluogo ligure era ospite l’altra metà di Torino, la Juventus. Chissà che Prandelli, ex bianconero, non senta aria di derby…

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

52 incontri disputati

28 vittorie Genoa

16 pareggi

8 vittorie Torino

94 gol fatti Genoa

53 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Torino 1-0, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Torino 1-2, 38° giornata 2017/2018