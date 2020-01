Genoa-Sassuolo, sfida fra chi perde più punti nei secondi tempi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fari puntati su quello che accadrà dopo l’intervallo per il tè.

Perché Genoa e Sassuolo sono, dopo 17 giornate di Serie A 2019-2020, le squadre che lasciano per strada più punti di chiunque altro fra il 46’ e il triplice fischio finale. I rossoblù, difatti, passano da 19 a 11, mettendo in mostra un -8. I neroverdi riescono a fare un poco meglio, da 26 a 19, per un -7.

Al contrario se le partite durassero solo un tempo, il primo, la squadra di De Zerbi sarebbe quinta in classifica, mentre quella adesso affidata a Nicola (ma forse non ci sarebbero stati i precedenti cambi) dodicesima a +4 sulla terz’ultima.

Domenica pomeriggio andrà in scena il settimo Genoa-Sassuolo di Serie A. Fino a oggi il match ha prodotto 6 punteggi differenti. Mai un bis. La prima volta fu proprio in occasione di un 18esimo turno. Era la stagione 2013-2014 e al triplice fischio finale il maxischermo dello stadio recitava 2-0: Gilardino su rigore e Bertolacci.

I rossoblù non vincono dalla nona giornata. Negli ultimi 8 impegni hanno racimolato la pochezza di 3 punti. Un bottino che li ha fatti precipitare in fondo alla graduatoria. I neroverdi hanno perso e vinto nella stessa settimana che ha chiuso il 2019 calcistico (almeno per la A). Nel recupero col Brescia si sono imposti per 2-0, nella sfida col Napoli sono andati KO per 1-2. Ovviamente subendo l’autogol decisivo in zona Cesarini, tanto per non smentire la statistica con cui abbiamo aperto questo pezzo.

Dando uno sguardo alla classifica perpetua di Serie A con la formula del girone unico scopriamo che il Genoa ha disputato 1.799 gare, mentre il Sassuolo ha subito 198 gol in trasferta.

CONFRONTI DIRETTI COL SASSUOLO A GENOVA IN SERIE A

6 incontri disputati

3 vittorie Genoa

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

9 gol fatti Genoa

6 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Sassuolo 2-0, 18° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Sassuolo 1-1, 22° giornata 2018/2019