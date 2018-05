Genoa-Torino in due numeri: 1.700 e 13.399

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per raggiungere quota 1.700 gare positive nella Serie A con la formula del girone unico, il Torino dovrà andare a fare punti su un campo che negli ultimi trent’anni di soddisfazioni ne ha riservate davvero poche.

Per l’esattezza 8, ma tutti segni X.

Perché il Torino non vince nel Ferraris rossoblù dalla stagione 1981-1982. Anzi, per l’appunto dalla prima giornata di quel torneo, quando Pulici risultò il man of the match grazie all’1-0 messo a segno e che durò fino al triplice fischio finale senza variazioni.

Domenica saranno trascorsi 13.399 giorni da quell’evento…

Da segnalare, inoltre, che negli ultimi 5 incroci di campionato hanno segnato entrambe le squadre in campo per un totale di 18 marcature ed una media gol/match schizzata a 3,6 (mentre in generale è inferiore alle 3 reti ogni novanta minuti di gioco).

Infine, Genoa in casa e Torino in trasferta hanno raccolto gli stessi punti in questo torneo: 21. Ma mentre i rossoblù lo hanno fatto con 6 vittorie e 3 pari, i granata ci sono arrivati grazie a 4 successi e 9 segni X. Nessun altro club ha messo insieme così tanti pareggi esterni.

CONFRONTI DIRETTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

51 incontri disputati

28 vittorie Genoa

16 pareggi

7 vittorie Torino

93 gol fatti Genoa

51 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Torino 1-0, 4° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A)

Genoa-Torino 2-1, 37° giornata 2016/2017