Giampaolo, che fatica contro Mazzarri e il Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si presenta tutto tranne che abbordabile l’impegno con Walter Mazzarri per Marco Giampaolo, visto che il tecnico dei rossoneri non ha mai vinto in carriera, a partire dalla stagione 2005-2006, contro il collega granata. L’attuale allenatore del Torino affronterà domani per la dodicesima volta Giampaolo e guida saldamente per numero di vittorie (6-0) e reti segnate (21-9). Sono invece 5 i segni X.

I due tecnici, comunque, non si sono mai risparmiati quando hanno incrociato le armi: i dati raccontano, infatti, che solamente un confronto tra le loro squadre si è chiuso sul punteggio di 0-0 (Siena-Sampdoria, quarta giornata 2008-2009).

Con le rispettive avversarie, Milan e Torino, i due allenatori non se la passano bene. Il padrone di casa Mazzarri affronterà i rossoneri per la 24esima volta, ma il trend racconta di 6 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Inoltre, si configura un 37-24 sul fronte dei gol fatti a favore del Diavolo. Un solo precedente alla quinta giornata (Milan-Reggina 3-1, stagione 2004-2005).

Chiudiamo con i precedenti di Giampaolo col Torino: sono di numero inferiore (18), ma ancora sorridono ai granata che guidano per numero di successi (9-4) e per gol fatti (23-14).

TUTTI I PRECEDENTI FRA MAZZARRI E GIAMPAOLO IN CAMPIONATO

6 vittorie Mazzarri

5 pareggi

0 vittorie Giampaolo

21 gol fatti squadre di Mazzarri

9 gol fatti squadre di Giampaolo

TUTTI I PRECEDENTI FRA MAZZARRI E IL MILAN IN CAMPIONATO

6 vittorie Mazzarri

7 pareggi

10 vittorie Milan

24 gol fatti squadre di Mazzarri

37 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E IL TORINO IN CAMPIONATO*

4 vittorie Giampaolo

4 pareggi

9 vittorie Torino

23 gol fatti squadre di Giampaolo

14 gol fatti Torino

* Compresi i match di play-off nella stagione 2004/2005.