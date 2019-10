Giampaolo-Montella è sul 2-2

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal 26 novembre 2017 ad oggi sono passati 673 giorni: è la distanza che divide Vincenzo Montella dalla sua ultima panchina come allenatore del Milan (0-0 col Torino).

L’attuale allenatore della Fiorentina, tra 2016-2017 e 2017-2018, ha diretto 52 panchine in rossonero (24V – 11X – 17P). Ovviamente stiamo considerando il solo campionato.

Questa sera tornerà a sfidare il Diavolo, ma dalla panchina viola. I suoi precedenti col Milan sono 12 (3 vittore, 4 pareggi, 5 sconfitte) e in questo confronto è dietro anche per gol realizzati (12 contro 18).

In grande equilibrio si configura invece il testa a testa col collega Giampaolo. Due vittorie a testa e un solo pareggio nei cinque precedenti andati in scena e nei quali il tecnico rossonero guida di misura per gol marcati delle sue compagini (4-3).

E il confronto tra Giampaolo e la Fiorentina? Anzitutto, i precedenti sono molti e ammontano a 15 suddivisi nelle ultime quattordici stagioni di Sere A. La sfida di San Siro sarà dunque la sedicesima in carriera per l’allenatore di Bellinzona che ripartirà da un equilibrio totale: 4 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. In parità assoluta anche il computo delle reti fatte: 18 a testa per il tecnico rossonero e il club in maglia viola.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E MONTELLA IN CAMPIONATO

2 vittorie Giampaolo

1 pareggio

2 vittorie Montella

4 gol fatti squadre di Giampaolo

3 gol fatti squadre di Montella

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E LA FIORENTINA IN CAMPIONATO

4 vittorie Giampaolo

7 pareggi

4 vittorie Fiorentina

18 gol fatti squadre di Giampaolo

18 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI FRA MONTELLA E IL MILAN IN CAMPIONATO

3 vittorie Montella

4 pareggi

5 vittorie Milan

12 gol fatti squadre di Montella

18 gol fatti Milan