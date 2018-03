Giampaolo può scrivere due record con una sola vittoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se conteggiamo anche i numeri prodotti con l’Ascoli nelle stagioni 2004-2005, in cadetteria, e 2005-2006, in Serie A, quando per motivi regolamentari non figurava come capo allenatore, Marco Giampaolo è a un passo dalle 100 vittorie nei campionato professionistici italiani.

Perché oggi si trova a quota 99 sommando quelle raccolte fra A, B e C con le tute di Ascoli, appunto, Cagliari, Siena, Catania, Brescia, Cremonese, Empoli e, attualmente, Sampdoria.

Da aggiungere che il numero massimo di successi acciuffati da Giampaolo nel principale campionato italiano ammonta a 12. Record raggiunto col Siena 2008-2009, con l’Empoli 2015-2016 e con la Sampdoria per due volte, l’anno scorso e in questo torneo.

Insomma arrivassero i tre punti tutti assieme già contro l’Udinese per il tecnico originario di Bellinzona si tratterebbe di un doppio exploit.

Attenzione a non fare i conti senza l’oste… perché contro Massimo Oddo c’è già un precedente: 1-1 in Pescara-Sampdoria della passata stagione.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E ODDO IN CAMPIONATO

0 vittorie Giampaolo

1 pareggio

0 vittorie Oddo

1 gol fatto squadra di Giampaolo

1 gol fatto squadra di Oddo