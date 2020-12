Gli Stregoni, il Diavolo e quel match entrato nella storia del calcio

vedi letture

Difficile scordare l’unico precedente del Vigorito. Soprattutto per il tifoso rossonero. Ma anche per gli appassionati dei record legati al gioco del calcio.

Perché Benevento-Milan alla 15esima (coincidenza?) giornata del 2017-2018 rappresenta una delle 3 gare nella Serie A con la formula del girone unico che hanno visto un portiere andare in gol su azione.

Ripetiamo: su azione.

In passato, difatti, non sono mancati esempi di estremi difensori bomber su calcio di rigore. Anche in Italia.

La prima volta fu il 23 febbraio 1992, attore protagonista Rampulla della Cremonese. Il primo aprile del 2001 ecco il bis firmato Taibi della Reggina. Per ultimo, il 3 dicembre 2017 la prodezza di Brignoli del Benevento.

Il cronometro indicava il 95’ e prima dell’attuale portiere dell’Empoli avevano segnato Bonaventura, Puscas e Kalinic.

Ma che gli Stregoni abbiano una certa influenza sul Diavolo… lo conferma anche il match del Meazza nella stessa stagione: 0-1 con Iemmello nel ruolo di man of the match.

Concludiamo ricordando che Benevento-Milan sarà sfida fra due delle rivelazione della prima parte di questa stagione. I lombardi primi e imbattuti, i campani top club fra quelli promossi dalla B.

CONFRONTI DIRETTI A BENEVENTO (SERIE A)

1 incontro disputato

0 vittorie Benevento

1 pareggio

0 vittorie Milan

2 gol fatti Benevento

2 gol fatti Milan

PRIMA E ULTIMA SFIDA A BENEVENTO (SERIE A)

Benevento-Milan 2-2, 15° giornata 2017/2018