© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic, Bologna, mai ha battuto fra le mura di casa il collega Massimiliano Allegri, Juventus.

Da cinque match sono arrivati altrettanti KO.

I numeri migliorano un po’ se consideriamo le gare in trasferta dove ha alternato pareggi, 3, e sconfitte, 3.

E così il bilancio degli incroci in campionato fra i due tecnici finisce col pendere nettamente dalla parte del toscano, sempre a punti con le sue squadre e vincente in ben 8 delle 11 sfide affrontate.

Senza scordare che furono proprio le Juventus di mister Allegri a decidere i destini delle ultime esperienze del Mihajlovic allenatore.

Quando guidava il Torino dopo il KO nel derby di Coppa a gennaio 2018 arrivò l’esonero.

Una storia già vissuta dalla panchina del Milan, persa per via di una sconfitta patita nel campionato 2015-2016 dalla Vecchia Signora.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E ALLEGRI IN CAMPIONATO

0 vittorie Mihajlovic

3 pareggi

8 vittorie Allegri

7 gol fatti squadre di Mihajlovic

19 gol fatti squadre di Allegri