Gli ultimi incroci fra Fiorentina e Sampdoria? Sfide da 3 gol a partita

Dopo l’impegno in Coppa Italia, il 2019 della Sampdoria prosegue con la sfida alla Fiorentina, club contro il quale i doriani hanno sempre fatto punti negli ultimi 6 incroci di campionato. Il più recente KO è rappresentato di fatti dallo 0-2 incassato al Ferraris in occasione della 15esima giornata 2015-2016 (Ilicic, su calcio di rigore, e Kalinic i marcatori in maglia viola). Lo stesso punteggio che rappresenta anche l’ultimo successo dei toscani al Franchi, 2-0 al 29esimo turno del 2014-2015 (Diamanti e Salah).

Ma a colpire è un’altra statistica. Curiosamente nelle 6 sfide sopra ricordate, entrambe le compagini hanno sempre trovato la via del gol per un totale di 17 marcature, dato che produce una media di poco inferiore ai 3 gol ogni novanta minuti di gioco.

I viola hanno chiuso il 2018 col pareggio a reti inviolate in casa dell’altra squadra di Genova, il Grifone. I blucerchiati hanno perso nell’impianto della capolista Juventus, mettendo tuttavia in non poca difficoltà Cristiano Ronaldo e compagni.

Da segnalare che i giocatori di Pioli non hanno marcato negli ultimi 2 impegni. L’ultima volta che andò in scena un digiuno così lungo in campionato fu in occasione dello 0-0 nel derby dell’Appennino cui fece seguito lo 0-3 casalingo contro la Vecchia Signora. Poi al Mapei Stadium di Reggio Emilia andò in scena uno scoppiettante 3-3.

La squadra di Giampaolo è ai vertici di entrambe le classifiche costruite tenendo conto dei calci di rigore. Quelli a favore sono 4, quelli contro 5. E la passata stagione Fiorentina-Sampdoria fu decisa proprio da un penalty, quello di Quagliarella (ex, 12 caps e 1 centro in C2) al minuto 35 del primo tempo e che valse il momentaneo 2-0.

L’ultima massima punizione per i padroni di casa in un Fiorentina-Sampdoria? Nel torneo 2013-2014, fu il primo dei due gol, minuti 11 e 17, messi a segno da Giuseppe Rossi.

CONFRONTI DIRETTI A FIRENZE (SERIE A)

59 incontri disputati

29 vittorie Fiorentina

21 pareggi

9 vittorie Sampdoria

93 gol fatti Fiorentina

46 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Sampdoria 2-1, 21° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA A FIRENZE (SERIE A)

Fiorentina-Sampdoria 1-2, 2° giornata 2017/2018