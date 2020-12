Gli zeri di Bologna e Spezia. Ai liguri costano molto i secondi tempi

Quattro giornate senza vittorie. Lo Spezia si appresta ad ospitare il Bologna avendo ottenuto solamente due punti nelle ultime quattro partite. Nelle gare casalinghe, la squadra di Italiano non ha ancora vinto: il ruolino di marcia interno dei liguri ci parla di due pareggi e tre sconfitte in cinque gare. Il Bologna invece ha un altro tipo di zero, vale a dire quello dei pareggi. I rossoblu però hanno perso due gare di fila, con un rovescio pesante contro la Roma, patito nell'ultimo weekend.

Prima partita in A tra Spezia e Bologna, però ci sono precedenti relativi alle serie minori. Siamo davanti ad una situazione di equilibrio guardando lo storico di queste sfide. Nell'ultimo confronto si è verificato l'unico pareggio: un 1-1, stagione 2014/15 in B.

Il Bologna attende ancora il primo rigore a stagione, lo Spezia invece se n'è visti già fischiare tre contro che sono un numero che rappresenta un record in questa stagione. Tanti i punti persi dallo Spezia nei secondi tempi: sono sette in meno rispetto ai risultati conseguiti fino all'intervallo. Solo il Torino ha fatto peggio addirittura con un meno 14.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DELLO SPEZIA

2 vittorie Spezia

1 pareggio

2 vittorie Bologna

6 gol fatti Spezia

7 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA IN CASA DELLO SPEZIA

1993/1994 Serie C1 Spezia vs Bologna 2-1



L'ULTIMA SFIDA IN CASA DELLO SPEZIA

2014/2015 Serie B Spezia vs Bologna 1-1