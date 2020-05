Gol su punizione, il migliore della Serie A gioca in difesa

Dei 746 gol marcati nella Serie A 2019-2020, solo il 2,4% è frutto di un calcio di punizione diretto. In termini assoluti stiamo scrivendo di 18 segnature: 6 arrivate col piede destro, 12 col sinistro.

I primi a fare centro con questa specialità (che dalle nostre parti ha visto esibirsi con successo sportivi come Maradona, Platini, Zico, Baggio, Del Piero, Totti…) sono stati Kolarov (Roma) e Veloso (Hellas Verona) lo scorso 25 agosto; l’ultimo in ordine di tempo risponde al nome di Cataldi (Lazio) il 23 febbraio.

In totale sono 16 i giocatori che hanno fatto gol con una punizione di prima.

Volendo stilare una classifica scopriamo che il più abile è proprio l’esterno giallorosso, Aleksandar Kolarov che ha infilato la porta di Genoa, Bologna e Fiorentina. Gli altri 15 calciatori sono fermi tutti a un solo centro.

Differente la graduatoria per squadre. Anche perché ogni compagine ha generalmente due o più tiratori scelti. Pensiamo per esempio alla Vecchia Signora: Dybala (che ha marcato), Pjanic e Ronaldo (ancora a quota zero).

Ecco le 12 società con all’attivo almeno un gol su calcio di punizione diretto:

Roma 3 punizioni vincenti (3 Kolarov)

Atalanta 2 (Ilicic, Muriel)

Lecce 2 (Falco, Mancosu)

Milan 2 (Calhanoglu, Suso)

Sampdoria 2 (Gabbiadini, Gaston Ramirez)

Bologna 1 (Orsolini)

Brescia 1 (Tonali)

Genoa 1 (Schone)

Juventus 1 (Dybala)

Lazio 1 (Cataldi)

Sassuolo 1 (Berardi)

Hellas Verona 1 (Veloso)