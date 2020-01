Gotti meglio di Pioli. Il Milan vede quota 100 ma segnare 3 gol all'Udinese...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima partita da titolare per Ibrahimovic a Cagliari e vittoria convincente del Milan contro i sardi che, va detto, stanno attraversando comunque un momento di crisi nera. Si affida proprio allo svedese Stefano Pioli che, da quando è sulla panchina rossonera ha fatto 16 punti in 12 partite (1,33 punti di media a gara). L'Udinese è reduce da tre vittorie consecutive e con colui che doveva essere un semplice tappabuchi momentaneo, ovvero Luca Gotti, ha raccolto 14 punti in nove gare ovvero 1,55 punti di media per partita.

Il Milan nella sua storia ha perso solo cinque volte in casa contro l'Udinese. L'ultima volta che è accaduto è l'11 settembre 2016 (0-1). I rossoneri non sono molto lontani dall'obiettivo di realizzare 100 gol nei match interni contro i friulani. Servono tre gol per raggiungere cifra tonda. Segnarli non sarà facile per la compagine milanese, perché l'Udinese, proprio assieme ai rossoneri e all'Inter, detiene il record in questa stagione di partite chiuse con la porta inviolata: 7 'clean sheet'.

L'Udinese continua ad essere l'unica squadra della massima categoria a non aver ancora ricevuto un rigore a favore. Il rientro in campo dopo l'intervallo è sempre stato molto difficile per i bianconeri in questa stagione: nessun gol segnato nel primo quarto d'ora della ripresa per la squadra allenata prima da Tudor e poi da Gotti.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

24 vittorie Milan

15 pareggi

5 vittorie Udinese

97 gol fatti Milan

47 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1950/1951 Serie A Milan vs Udinese 6-2



L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2018/2019 Serie A Milan vs Udinese 1-1