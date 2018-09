Ha segnato più gol Piatek che tutta la Lazio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stagione passata gli incroci fra Lazio e Genoa hanno smentito la teoria del fattore casa.

A Genova ebbero la meglio i biancocelesti 3-2 (alla rete di Bastos seguirono le doppiette di Pellegri e Immobile), a Roma si imposero i rossoblù 2-1 (Pandev, Parolo, Laxalt).

Un dato quest’ultimo che non deve stupire più di tanto. Perché nelle ultime 7 stagioni il Grifone s’è imposto per 5 volte nella capitale.

Allo scontro diretto i due club ci arrivano appaiati in classifica. Ma se i 6 punti laziali sono frutto delle vittorie per 1-0 contro il Frosinone e l’Empoli, dopo i due KO rimediati dal Napoli all’esordio e dalla Juventus nell’altro big match affrontato, quelli del Genoa sono figli dei successi su Empoli e Bologna, intervallati dalla sconfitta sul campo del Sassuolo. Perché i ragazzi di Ballardini hanno una partita in meno rispetto ai prossimi avversari.

Novanta minuti che sul fronte delle marcature sembrano pesare affatto.

Il solo Krzysztof Piatek ne vanta una in più, 4, di tutti i laziali messi assieme, 3 (Immobile, Luis Alberto e Parolo). Mentre il Genoa ha doppiato i biancocelesti, 6-3.

Chiudiamo segnalando che il segno ritardatario in schedina è l’X. Manca dall’1-1 del 2008-2009, 13esima giornata. Alla rete di Milito al minuto 69 rispose Dabo all’80. Ma anche quella volta avrebbe potuto scapparci il successo esterno. I genoani ci andarono vicini undici metri. L’attaccante originario di Bernal, difatti, spiazzò sì Carrizo, ma calciò alle stelle un penalty concesso dall’arbitro Mazzoleni quando il punteggio era ancora sullo 0-0.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

56 incontri disputati

28 vittorie Lazio

20 pareggi

8 vittorie Genoa

95 gol fatti Lazio

44 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Genoa 3-0, 19° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Lazio-Genoa 1-2, 23° giornata 2017/2018