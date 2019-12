I 2 pareggi concessi alla Spal dall'Inter. Il giorno di gloria di Angelillo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è una sola sconfitta fin qui nel campionato dell'Inter, ma soprattutto la bellezza di 11 vittorie in 13 gare giocate in A. Un ruolino da schiacciasassi ma che non basta per essere in testa alla classifica alla squadra di Conte, per la presenza dell'altro schiacciasassi chiamato Juventus. La Spal invece non vince dal 5 ottobre scorso (1-0 sul Parma) e ha portato a casa la miseria di 3 punti nelle partite giocate successivamente a questa data.

Inter-Spal è la storia di un dominio incontrastato dei nerazzurri. 18 partite giocate a San Siro e 16 vittorie della squadra nerazzurra. I ferraresi non hanno mai vinto e sono riusciti a portare a casa due pareggi come risultato migliore: l'1-1 della stagione 1952/53 e lo 0-0 di quella 1963/64. Memorabile per i colori nerazzurri l'8-0 inflitto ai biancocelesti il 12 ottobre 1958, giorno in cui il signor Antonio Valentín Angelillo realizzò addirittura una cinquina.

L'Inter è la squadra che ha chiuso il maggior numero di partite senza subire gol (5, assieme a Udinese, Verona e Juventus) ed anche la formazione di A che ha mandato a segno il maggior numero di giocatori diversi: ben 11. A proposito di giocatori diversi che segnano, la Spal si trova esattamente nella parte opposta della classifica con solamente tre elementi in rete. Quello della squadra allenata da Semplici è il peggior attacco del campionato con 8 gol siglati in 13 partite.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

16 vittorie Inter

2 pareggi

0 vittorie Spal

45 gol fatti Inter

11 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1951/1952 Serie A Inter vs Spal 1-0



L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2018/2019 Serie A Inter vs Spal 2-0