I 4 rigori già fischiati al Milan...e l'anno e mezzo senza penalty dell'Udinese

Quattro sconfitte in cinque partite, con una vittoria. Il campionato dell'Udinese non è cominciato di certo nel migliore dei modi. A differenza di quello del Milan, capolista, grazie ai quattro successi e al pareggio, con polemiche, dell'ultimo turno contro la Roma.

Quello di Udine è un campo favorevole ai rossoneri che partono in vantaggio di affermazioni nei confronti dei padroni di casa (15 contro 12). Anche i risultati più rotondi sono ad appannaggio degli ospiti; su tutti il 5-1 del 18 aprile 1999 (con, tra l'altro, doppietta dell'ex Bierhoff) che in pratica lanciò i rossoneri alla conquista di uno scudetto rocambolesco.

Tre su cinque: la squadra allenata da Pioli ha chiuso tre delle cinque partite giocate senza prendere gol, una leadership condivisa con il Verona. Già quattro sono i rigori fischiati a favore del Milan e anche in questo caso c'è il primo posto per i rossoneri. Mentre l'Udinese non calcia un tiro dal dischetto addirittura dal 17 aprile 2019 nel match esterno contro la Lazio ed è stato pure sbagliato. Ultimo gol dagli undici metri dei bianconeri è del 7 aprile 2019 in Udinese-Empoli (domani saranno trascorsi 575 giorni).

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE

12 vittorie Udinese

18 pareggi

15 vittorie Milan

40 gol fatti Udinese

53 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1950/1951 Serie A Udinese vs Milan 0-0



L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2019/2020 Serie A Udinese vs Milan 1-0