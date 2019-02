© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'immaginario comune dei tifosi, il Sassuolo viene visto da molti come una succursale della Juventus, una sorta di formazione B di lusso del club bianconero. In realtà i neroverdi non sono stati sempre accomodanti nei confronti della Juve, anzi. 28 ottobre 2015, la data dell'unico successo interno degli emiliani contro i bianconeri, 1-0 con gol di Sansone, unica partita in cui i piemontesi non sono riusciti a segnare al Mapei Stadium. Ma c'è anche un pareggio all'attivo del Sassuolo.

Benché reduce da un pari interno non propriamente entusiasmante con il Parma, la Juventus resta l'unica squadra imbattuta in Europa almeno nei cinque campionati più importanti. Juve in vetta anche in fatto di clean sheets, ovvero di partite chiuse senza subire reti: sono 11 al pari dell'Inter. Il Sassuolo però non è messo male in questa graduatoria perché è quarto con otto volte.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

1 vittoria Sassuolo

1 pareggio

3 vittorie Juventus

4 gol fatti Sassuolo

9 gol fatti Juventus

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Juventus 1-3

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2017/2018 Serie A Sassuolo vs Juventus 1-3