Il Corriere della Sera sui rossoneri: "La riscossa del Milan"

© foto di Lazzerini

Il Corriere della Sera di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La riscossa del Milan". I rossoneri segnano 4 gol al Sassuolo e ripartono dopo un mese senza vittorie. In questo modo Gattuso ha scacciato i fantasmi di un posibile cambio in panchina, con Suso che si è sostituito all'assente Higuain segnando una doppietta.