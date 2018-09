I precedenti fra De Zerbi e Spalletti sono a senso unico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la prima volta Roberto De Zerbi ospiterà Luciano Spalletti per un match di Serie A.

Perché i precedenti nel massimo campionato italiano fra i due allenatori erano andati in scena sempre col toscano nelle vesti di padrone di casa: nel 2016-2017 Roma-Palermo 4-1, nel 2017-2018 Inter-Benevento 2-0.

Soprattutto, quella che andrà in scena durante Sassuolo-Inter sarà la sfida fra il decano dei tecnici di A, Spalletti con le sue 445 caps raccolte fino ad oggi, e il mister con la più bassa percentuale di successi, De Zerbi con il 17,1%.

Ovviamente da quest’ultima statistica abbiamo escluso i tre esordienti 2018-2019: D’Aversa, Longo e Velazquez.

Da segnalare che il mister originario di Brescia non ha ancora raccolto punti contro Spalletti. Cosa che al contrario riuscì al suo predecessore in neroverde la passata stagione, vincendo sia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, che al Meazza di Milano.

TUTTI I PRECEDENTI FRA DE ZERBI E SPALLETTI IN CAMPIONATO

0 vittorie De Zerbi

0 pareggi

2 vittorie Spalletti

1 gol fatto squadre di De Zerbi

6 gol fatti squadre di Spalletti