I primi tempi ora fanno meno paura alla Samp. E contro il Cagliari in casa...

vedi letture

Nove punti sui dodici disponibili. Nelle ultime quattro partite la Sampdoria ha costruito la sua ottima rimonta in classifica e si è allontanata dalla zona pericolosissima della graduatoria. Nello stesso periodo il Cagliari ha pareggiato tre partite e perso una volta, ma i sardi ormai non hanno più nulla da chiedere a questo campionato e possono portare tranquillamente a termine la loro stagione.

Quattro vittorie e un pari: cinque sono i risultati utili consecutivi ottenuti dalla Sampdoria in casa contro il Cagliari. Ultima affermazione dei sardi (sono 7 in 38 incontri) risale al 28 ottobre 2012 (0-1).

La Sampdoria è ferma ad otto realizzatori diversi in questa stagione. Ed è ultima in questa graduatoria in A assieme alla Spal. L'Inter che è prima è già arrivata a quota 18, quindi più del doppio dei doriani. I primi tempi continuano ad essere il tallone d'Achille per la formazione allenata da Ranieri anche se dei miglioramenti si riscontrano pure su questo fronte. La Samp sarebbe sempre ultima se le partite finissero al 45' (28 punti) ed è ancora la formazione che ha segnato di meno nella prima frazione (12 gol), ma in entrambi i casi adesso è a pari merito con la Spal e non è più solitaria.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

11 vittorie Sampdoria

20 pareggi

7 vittorie Cagliari

48 gol fatti Sampdoria

33 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1964/1965 Serie A Sampdoria vs Cagliari 1-0

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2018/2019 Serie A Sampdoria vs Cagliari 1-0