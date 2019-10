I quattro piccoli scherzetti del Cagliari al Parma

© foto di Alberto Mariani

Erano in molti quest'estate ad indicare nel Cagliari la possibile sorpresa di questo campionato. Però i sardi, per varie ragioni, non sono certo partiti bene e nelle prime due gare giocate hanno raccolto solo due sconfitte. Un po' meglio è andata al Parma che ha perso all'esordio in casa con la Juventus, ma si è rifatta sul campo dell'Udinese, imponendosi per 3-1.

Sono solamente 4, in 32 partite complessive, le vittorie del Cagliari sul terreno del Parma. L'ultimo successo degli isolani in terra ducale porta la firma di Robert Acquafresca autore di una doppietta nel 2-1 ottenuto il 9 gennaio 2011. Dopo questa sconfitta però il Parma ha ottenuto tre vittorie e due pareggi contro il Cagliari al Tardini, concedendo agli ospiti una sola, inutile rete nel 4-1 della stagione 2012/13.

Parma-Cagliari si è già giocata due volte per la terza giornata del campionato di Serie A. E lo score ci dice che dobbiamo registrare una vittoria dei padroni di casa (2-1 stagione 1994/95) e un pari (1-1 stagione 2007/08).

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE A E B)

17 vittorie Parma

11 pareggi

4 vittorie Cagliari

54 gol fatti Parma

24 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1931/1932 Serie B Parma vs Cagliari 0-1

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2018/2019 Serie A Parma vs Cagliari 2-0