I secondi tempi prolifici dell'Inter. Cagliari terra di conquista nerazzurra

Sette punti sui dodici complessivi. Il Cagliari ha un rendimento simile tra casa e fuori in questa stagione. La formazione allenata da Di Francesco però non vince da tre turni (una sconfitta e due pari nel frattempo). L'Inter è imbattuta in trasferta in questa stagione anche se stiamo parlando di concetti relativi vista la totale assenza di pubblico dagli stadi. Una sola sconfitta in campionato per i nerazzurri: dopo di quella battuta d'arresto sono però arrivati sei risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi).

Cagliari è storicamente terra di conquista per l'Inter che ha vinto 15 volte (contro le 7 dei rossoblu) in 40 partite giocate nel capoluogo sardo.. Guardando le ultime cinque sfide troviamo un successo dei padroni di casa e ben quattro dei nerazzurri. Compreso un 5-1 del 5 marzo 2017 che rappresenta il risultato più rotondo mai verificatosi in Cagliari-Inter.

Il Cagliari ha sempre subito almeno un gol in ogni partita, tranne in una circostanza (Cagliari-Sampdoria 2-0 alla settima giornata). L'Inter si sta comportando molto bene in fase realizzativa nella ripresa: 15 gol complessivi, 12 dei quali nell'ultima mezz'ora. Meglio dei milanesi hanno fatto solamente il Sassuolo con 17 reti e il Napoli con 16.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI

7 vittorie Cagliari

18 pareggi

15 vittorie Inter

40 gol fatti Cagliari

57 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1964/1965 Serie A Cagliari vs Inter 0-2

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2019/2020 Serie A Cagliari vs Inter 1-2