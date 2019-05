I tabù della Juve d’Allegri? La Champions e la Roma giallorossa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo la cosiddetta coppa dalle grande orecchie, la Juventus d’Allegri non ha conquistato neppure la Roma giallorossa.

Da quanto il tecnico di Livorno siede sulla panchina della Vecchia Signora, difatti, i bianconeri in casa della Roma hanno raccolto 2 pareggi e 2 sconfitte.

La passata stagione fu 0-0.

Due campionati fa si imposero i padroni di casa col punteggio di 3-1 e le reti (in rigoroso ordine alfabetico) di De Rossi, El Shaarawy e Nainggolan da un lato, Lemina dall’altro.

E così l’ultimo segno 2 in schedina risale al 2013-2014, quando fu 0-1 con gol dell’ex Osvaldo al 94’e a fine torneo arrivò il record di 102 punti.

Scartabellando gli almanacchi sono già 2 i Roma-Juventus disputati alla 36esima giornata di Serie A: nel 1948-1949 fu 0-1 con Manente man of the match; nel 2016-2017 ecco il già citato 3-1.

I bianconeri vengono da 2 pareggi senza soluzione di continuità Mai quest’anno erano stati così a lungo senza vittorie. Comunque hanno aperta una serie di risultati utili arrivata a quota 3 turni. I giallorossi fanno punti, invece, da 6 gare: 3 successi, altrettanti segni X. Domenica scorsa hanno fatto 1-1 sul campo del Genoa.

Per gli appassionati di match analysis segnaliamo che… quella dell’Olimpico sarà sfida fra due delle quadre con più marcatori fino a oggi, ben 17 per club (meglio come coop del gol ha saputo fare solo il Sassuolo con 18 bomber differenti); inoltre, attenzione agli spezzoni di gara fra il primo e il quindicesimo minuto e fra il 61’ e il 75’, nessuno ha segnato quanto i capitolini nel primo quarto d’ora dei match, così come i piemontesi hanno fatto meglio di chiunque altro nel secondo quarto d’ora della ripresa.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

84 incontri disputati

31 vittorie Roma

28 pareggi

25 vittorie Juventus

120 gol fatti Roma

98 gol fatto Juventus

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Juventus 2-3, 13° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Juventus 0-0, 37° giornata 2017/2018