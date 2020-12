I tanti dati che fanno ridere Pioli, ma sui rigori non c'è confronto. Il Parma...

vedi letture

Milan primo e senza sconfitte in campionato. Non v'è dubbio alcuno che la squadra allenata da Pioli abbia iniziato come meglio non poteva questa stagione. Un periodo pieno di pareggi invece quello vissuto dal Parma: ne ha ottenuti quattro nelle ultime sei partite.

Tre vittorie rossonere a San Siro negli ultimi tre scontri diretti. Il Parma ha vinto solamente tre volte in casa milanista su 26 incontri in campionato. L'ultimo successo però non è molto distante almeno dal punto di vista temporale: è il 2-4 del 16 marzo 2014.

Ci sono molti indicatori buoni per Pioli, ma sicuramente il dato che balza maggiormente agli occhi è quello dei rigori avuti a favore: i rossoneri ne hanno già calciati otto in dieci partite. Torino, Sassuolo e Roma inseguono, si fa per dire, con tre, quindi sono a distanza siderale.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

17 vittorie Milan

6 pareggi

3 vittorie Parma

53 gol fatti Milan

25 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1990/1991 Serie A Milan vs Parma 0-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2019/2020 Serie A Milan vs Parma 3-1