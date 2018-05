© foto di Federico Gaetano

Campionato di Serie A 2014-2015, 15esima giornata, Palermo-Sassuolo 2-1. E’ questo il primo scontro diretto in campionato fra Giuseppe Iachini, oggi al Sassuolo, e Eusebio Di Francesco, Roma.

Dopo ci sarebbero stati altri 4 incroci nei quali il mister originario di Pescara ha sempre raccolto punti.

Ma al tecnico nato ad Ascoli Piceno basterà un successo per pareggiare i conti, una vittoria col minimo sforzo, almeno in termini di punteggio: 1-0.

Ricordiamo che Di Francesco è l’ex col quale gli emiliani sono saliti dalla cadetteria alla Serie A: nelle sue 5 stagioni a Sassuolo vanta 189 panchine di campionato con 75 vittorie, 50 pareggi, 64 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI FRA IACHINI E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

1 vittoria Iachini

2 pareggi

2 vittorie Di Francesco

3 gol fatti squadre di Iachini

4 gol fatti squadre di Di Francesco