Iachini riparte da 146, a Empoli, contro un'ex

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giuseppe Iachini riparte da 146.

Tante sono le panchine in Serie A del nuovo allenatore dell’Empoli. Il suo score racconta di 37 vittorie, 43 pareggi (per un totale di 80 gare a punti) e 66 sconfitte raccolte fra ChievoVerona (2008-2009), Brescia (2010-2011), Siena (2012-2013), Palermo (2014-2015 e 2015-2016), Udinese (2016-2017) e Sassuolo (2017-2018).

E proprio il destino vuole che l’esordio in azzurro avvenga contro il club guidato due anni fa e che lo aveva sollevato dall’incarico dopo solo 7 giornate.

Una rivincita, in realtà, se la sarebbe già presa, trionfando la passata stagione in sella al Sassuolo.

Tuttavia a colpire sono i numeri favorevoli al tecnico originario di Ascoli Piceno negli scontri diretti di campionato contro i friulani: 3 vittorie, 2 segni X, 2 sconfitte (nel 2010-2011 col Brescia; nel 2012-2013 col Siena).

TUTTI I PRECEDENTI FRA IACHINI E L’UDINESE IN CAMPIONATO

3 vittorie Iachini

2 pareggi

2 vittorie Udinese

7 gol fatti squadre di Iachini

5 gol fatti Udinese