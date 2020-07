Icardi ha firmato le ultime vittorie dell’Inter e (anche) della Roma

C’è un solo Roma-Inter nella storia della Serie A col girone unico andato in scena alla 34esima giornata. Stagione 1995-1996, è l’ultimo impegno di campionato. Al fischio finale il tabellone dell’Olimpico recita 1-0. Man of the match quel Di Biagio arrivato l’estate precedente dal Foggia. I giallorossi chiudono quinti in classifica, l’Inter si deve accontentare di un settimo posto.

Il bilancio degli 86 incontri disputati sorride ai padroni di casa avanti per numero di vittorie, 34-28, e gol marcati, 132-120. Mentre gli X ammontano a 24. Nelle ultime tre stagioni sono comparsi tutti e tre i segni possibili in schedina.

Nel 2016-2017 fu 2-1: Dzeko al 5’, Banega al 72’, autogol di Icardi al 76’.

Nel 2017-2018 ecco un 1-3: Dzeko al 15’, Icardi al 67’ e al 77’, Vecino all’87’.

Nel 2018-2019 2-2: Keita al 37’, Under al 51’, Icardi al 66’, Kolarov al 74’.

Insomma le reti decisive nelle ultime vittorie, tanto per l’Inter quanto per la Roma, le ha segnate sempre Icardi. Anche se tre stagioni fa sbagliò porta.

Da segnalare tuttavia un altro paio di statistiche storicamente più importanti.

I giallorossi in casa vantano 34 successi, in trasferta si fermano a 15: il totale in Serie A col girone unico e contro l’Inter è di 49.

La Roma ha marcato 222 gol ai nerazzurri fra gare in casa e trasferta. Dall’altra parte, negli stessi match, i centri sono 277. Sommandoli assieme arriviamo a quota 499. Il primo di questa lunga serie fu firmato da Benatti al 27’ di Roma-Inter 1929-1930.

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A)

86 incontri disputati

34 vittorie Roma

24 pareggi

28 vittorie Inter

132 gol fatti Roma

120 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Inter 2-0, 8° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA (SERIE A)

Roma-Inter 2-2, 14° giornata 2018/2019