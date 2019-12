C’è un po’ di giallorosso nella storia del ChievoVerona, c’è un po’ di gialloblù nella storia del Benevento.

Stagione di Serie A 2017-2018. L’ultima gara del girone d’andata è Benevento-ChievoVerona. I sanniti ci arrivano da fanalino di coda della classifica. Sono ancora alla ricerca dei tre punti tutti assieme. I clivensi stazionano nel gruppone di metà classifica, fra i 28 punti della Sampdoria e 20 del Sassuolo ci sono, infatti, ben nove club.

La prima frazione della sfida si chiude sullo 0-0. Dopo 19 minuti dalla ripresa ecco che Coda mette a segno quell’1-0 che resisterà fino al triplice fischio finale. Soprattutto, quella appena raccontata sarà la prima, storica vittoria del Benevento in Serie A.

Un girone più tardi, 38esimo turno di campionato, i campani sono già matematicamente retrocessi. Ai veneti occorre però almeno un punto per essere sicuri di un altro anno nel massimo campionato italiano. Anche stavolta all’intervallo il punteggio è ad occhiali, 0-0. Al minuto numero 4 della ripresa, però, Inglese segnerà l’1-0 che resterà fino al novantesimo (più recupero). ChievoVerona salvo e in festa.

Fra le due squadre ci sono 15 punti di differenza nella classifica di Serie B 2019-2020.

Curiosamente lo stesso bottino dei ragazzi di Inzaghi in trasferta, 4V – 3X – 1P, e di quelli di Marcolini fra le mura di casa, 4V – 3X – 1P.

I gialloblù hanno fatto solo un punto negli ultimi due turni e alla 16esima in casa sono andati KO per 2-3 con la Juve Stabia dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0.

I giallorossi vengono da 5 successi di fila e 8 gare a punti senza soluzione di continuità. Lontano dal proprio stadio dopo il KO patito a Pescara ecco il pareggio nel derby con la Juve Stabia e il doppio successo per 2-0 contro Venezia e Livorno.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A)

1 incontro disputato

1 vittoria ChievoVerona

0 pareggi

0 vittorie Benevento

1 gol fatto ChievoVerona

0 gol fatti Benevento