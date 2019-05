Il Bologna e quella vittoria col Milan (di Mihajlovic)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ultima volta che i felsinei hanno sbancato la Milano rossonera in panchina sedeva Sinisa Mihajlovic.

Non era però il Bologna 2008-2009, anche quello si impose sul Diavolo, ma era guidato da Daniele Arrigoni, il tecnico serbo sarebbe subentrato dopo qualche giornata e avrebbe perso lo scontro diretto per 1-4.

Bensì il Milan 2015-2016, quello con al timone proprio l’attuale tecnico rossoblù prima di essere sollevato dall’incarico.

Poi, stagioni 2016-2017 e 2017-2018, si sono sempre imposti i padroni di casa.

Scartabellando gli almanacchi di calcio, fra l’altro, rintracciamo 1 solo precedente Milan-Bologna alla 35esima giornata di un campionato di Serie A: stagione 2010-2011, punteggio finale di 1-0 con Flamini in rete dopo soli otto minuti di gioco.

Dalla loro i rossoblù hanno però altri numeri, quelli che si riferiscono all’ultima parte di questo torneo.

Da quando Mihajlovic ha occupato il posto dell’ex bomber rossonero Inzaghi, il Bologna ha fatto più punti del Milan: 23 (7 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte) contro 21 (6 successi, 3 segni X, 4 battute d’arresto).

Divario che si allarga se isoliamo le ultime 5 giornate: 10 punti per i petroniani, solo 5 per i meneghini.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A E SERIE B)

71 incontri disputati

41 vittorie Milan

17 pareggi

13 vittorie Bologna

131 gol fatti Milan

59 gol fatti Bologna

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Bologna 0-1, 22° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Bologna 2-1, 16° giornata 2017/2018