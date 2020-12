Il Brescia in casa è la fotocopia dell’Empoli in trasferta

Un Empoli in serie positiva da 8 giornate (me le ultime due col segno X) sarà ospite di un Brescia che fa punti da 4 turni (alternando vittorie e pareggi).

Diciannovesimo scontro diretto, Serie A più cadetteria, fra lombardi e toscani, con i primi in versione padroni di casa. Il bilancio dei precedenti pende nettamente dalla parte delle Rondinelle ma… negli ultimi 3 faccia a faccia c’è sempre scappato il trionfo degli Azzurri.

E griffato da firme di prestigio.

Nel 2012-2013, infatti, fu 0-3: Saponara dopo appena centottanta secondi di gioco e doppietta di Tavano fra il 16’ e il 46’. La stagione seguente, 2013-2014, terminò 1-3: Maccarone al 29’, Caracciolo al 41’, Tavano al 66’, Verdi poco prima del triplice fischio finale. Per ultimo lo 0-2 del 2017-2018: Caputo al 67’ e (l’ex) Donnarumma all’89’.

Il più recente segno 1 in schedina, invece, risale al 2011-2012, 2-1: Jonathas su rigore al 19’, Feczesin al 53’ e Tavano all’85’.

Ancora più datati pareggi. Quello con gol non si vede dal 2009-2010. Senza reti è latitante nientemeno che dal 1996-1997.

Tornando all’attualità, l’Empoli si presenterà al Rigamonti con 27 punti e la seconda piazza in classifica. Fino a oggi ha raccolto 7 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta. E fuori casa lo score racconta di 3 affermazioni, altrettanti match chiusi in parità, 1 KO (a Venezia lo scorso primo novembre). Risponderà il Brescia con 18 punti in graduatoria frutto di 4 successi, 6 pari, 4 battute d’arresto. Sul proprio terreno i numeri sono la fotocopia di quelli dei toscani in esterna: 3 trionfi, 3 segni X, 1 stop (il 28 novembre col Frosinone).

CONFRONTI DIRETTI A BRESCIA (SERIE A E SERIE B)*

18 incontri disputati

11 vittorie Brescia

3 pareggi

4 vittorie Empoli

29 gol fatti Brescia

17 gol fatti Empoli

PRIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Empoli 1-0, 17° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A BRESCIA (SERIE B)

Brescia-Empoli 0-2, 41° giornata 2017/2018

* Conteggiati eventuali spareggi a fine stagione. Il risultato preso in considerazione è quello al 90’.