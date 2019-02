Il Cagliari e l'imbattibilità (in A) con l'Empoli. Chiudere con la porta imbattuta? Un sogno per gli azzurri

© foto di Federico De Luca

Il Cagliari spera di continuare la propria tradizione favorevole in casa contro l'Empoli. I sardi non hanno mai perso nel proprio stadio in Serie A contro gli azzurri. Ci sono tre sconfitte nei precedenti ma sono per gare disputate in B e in C e comunque sono sempre molte meno delle 8 fin qui ottenute dai rossoblu.

DUE SQUADRE IN UN MOMENTO DIFFICILE - Cagliari ed Empoli arrivano a questo appuntamento non in grandissime condizioni. I sardi nelle ultime quattro gare hanno ottenuto una vittoria, ma hanno anche rimediato tre sconfitte. L'Empoli sembrava aver trovato l'abbrivio giusto con l'avvento in panchina di Beppe Iachini (10 punti nelle prime quattro gare con lui), ma adesso sono arrivate ben quattro sconfitte consecutive che hanno rispedito l'Empoli in zona pericolosa.

L'Empoli è la squadra in A che ha chiuso con la propria porta imbattuta il minor numero di gare: solo 2 volte nel girone d'andata. Non solo, è anche la squadra che ha avuto più rigori a favore, quattro, al pari di Juve, Sassuolo, Torino e Sampdoria. Il Cagliari solamente uno a favore a fronte di quattro fischiati contro.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A, B E C)

8 vittorie Cagliari

3 pareggi

3 vittorie Empoli

27 gol fatti Cagliari

14 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1950/1951 Serie C1 Cagliari vs Empoli 1-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2016/2017 Serie A Cagliari vs Empoli 3-2