Il Cagliari salvo? Non sarebbe certo una sorpresa perché...

29 partite interne del Cagliari contro l'Atalanta e ben 17 vittorie e solamente 3 sconfitte per i sardi. Lo scriviamo perché, se venisse confermata la tradizione, i rossoblu potrebbero ottenere un risultato che garantirebbe loro la salvezza.

E' dell'Atalanta, alla pari con la Lazio, la serie positiva migliore in atto della Serie A con dieci risultati utili consecutivi, ma a differenza dei capitolini, gli orobici hanno ottenuto una vittoria in più: sei vittorie e quattro pareggi per la formazione di Gasperini, contro le cinque vittorie e cinque pareggi di quella allenata da Inzaghi.

Con un risultato positivo (vittoria o pareggio) il Cagliari potrebbe raggiungere il 500 risultato utile assoluto nella classifica all time della Serie A a girone unico.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

17 vittorie Cagliari

9 pareggi

3 vittorie Atalanta

49 gol fatti Cagliari

20 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

1931/1932 Serie B Cagliari vs Atalanta 3-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2016/2017 Serie A Cagliari vs Atalanta 3-0