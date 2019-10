Il campo che è costato al Milan la bellezza di due scudetti

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Tante volte avete sentito parlare di "fatal Verona" per il Milan. Tutti fanno riferimento a quello che è successo all'ultima giornata del campionato 1972/73. A quell'appuntamento i rossoneri si presentarono in testa alla classifica con un punto di vantaggio su Lazio e Juventus, ma persero inopinatamente la partita coi gialloblu per 5-3. Anche la Lazio fu battuta dal Napoli, mentre la Juve si impose sulla Roma e vinse lo scudetto.

Ma Verona è stata fatale due volte ai rossoneri. Nella stagione 1989/90, penultima giornata, ecco che la scenetta tragica (in senso sportivo s'intende) si è ripetuta per il Milan. La squadra allora allenata da Sacchi era a pari punti con il Napoli, ma perse ancora al Bentegodi per 2-1 (clamorose polemiche vi furono per l'arbitraggio di quel match). Contemporaneamente i partenopei vinsero a Bologna e riuscirono a conquistare così il loro secondo ed ultimo scudetto.

Ma Verona anche ultimamente non è che porti benissimo alla squadra rossonera che ha perso anche le ultime due partite giocate in Veneto ed è così sotto, sia pure di una lunghezza, in fatto di vittorie.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

10 vittorie Verona

9 pareggi

9 vittorie Milan

40 gol fatti Verona

39 gol fatti Milan

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1957/1958 Serie A Verona vs Milan 4-3

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2017/2018 Serie A Verona vs Milan 3-0