Il campo tabù del Perugia. Tutti i gol umbri nei piedi di un solo giocatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver vinto all'esordio in questo campionato di Serie B, lo Spezia è uscito sconfitto nelle due successive partite. Il Perugia invece, avversario dei liguri in questo turno, è ancora imbattuto avendo collezionato due vittorie e un pari.

Quello dello Spezia è però un vero campo tabù per i grifoni che qui non sono mai riusciti a vincere nei sette precedenti incontri disputati tra Serie B e C. Predominio pressoché totale per i padroni di casa che sono riusciti ad imporsi in cinque gare su sette. In particolare in B, lo score parla di quattro vittorie e un pareggio (la scorsa stagione 1-1).

Mentre lo Spezia ha già mandato a segno tre giocatori diversi, il Perugia, deve le sue fortune realizzative fin qui ad unico giocatore, Pietro Iemmello, che è già a quota tre gol fatti in tre giornate. L'unica volta che Iemmello è rimasto a secco, anche la formazione allenata da Massimo Oddo è rimasta al palo, pareggiando 0-0 contro la Juve Stabia.

TUTTI I PRECEDENTI A LA SPEZIA (SERIE B E C)

5 vittorie Spezia

2 pareggi

0 vittorie Perugia

13 gol fatti Spezia

6 gol fatti Perugia

LA PRIMA SFIDA A LA SPEZIA

2014/2015 Spezia vs Perugia 2-0

L'ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA

2018/2019 Spezia vs Perugia 1-1