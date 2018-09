Il Chievo fa 600 in Serie A. E se per caso i clivensi pareggiassero con l'Udinese...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Più vittorie per l'Udinese ma più gol realizzati dal Chievo. E' questo lo strano andamento delle sfide tra veneti e friulani a Verona, anche se le distanze tra le parti sono veramente ridotte. Da due stagioni a questa parte la partita finisce in parità. E a proposito di pareggi: se le squadre si spartiscono la posta, il Chievo raggiunge il suo centesimo pareggio in Serie A, tra l'altro nel giorno del 600esimo incontro dei clivensi nella massima categoria. Il risultato ritardatario è invece la vittoria del Chievo: la quarta e ultima dei gialloblu è datata 21 settembre 2013, un 2-1 con le firme di Pellissier e Rigoni che hanno ribaltato il gol iniziale di Maicosuel.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

4 vittorie Chievo Verona

8 pareggi

5 vittorie Udinese

18 gol fatti Chievo Verona

16 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1994/1995 Serie B Chievo Verona vs Udinese 0-1

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2017/2018 Serie A Chievo Verona vs Udinese 1-1