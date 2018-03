Il Cittadella quando vede l'Empoli segna (quasi) sempre due reti

© foto di Alberto Forestieri

Cittadella leggermente in vantaggio sull’Empoli in fatto di vittorie in casa (3 contro 2). La curiosità è che i veneti quando incontrano in casa i toscani segnano quasi sempre due reti (è avvenuto in 7 circostanze su 9 partite). E le altre due volte quanti gol ha fatto il Cittadella? Zero.

Il risultato ritardatario, relativamente parlando, è la vittoria dell’Empoli che non si verifica dal 2 ottobre 2010.

TUTTI I PRECEDENTI A CITTADELLA

3 vittorie Cittadella

3 pareggi

2 vittorie Empoli

12 gol fatti Cittadella

12 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA A CITTADELLA

2000/2001 Serie B Cittadella vs Empoli 2-2

L’ULTIMA SFIDA A

2013/2014 Serie B Cittadella vs Empoli 2-2