Il Conte indigesto per Di Francesco. L'impatto disastroso di Difra con l'Inter

Se c'è un collega e avversario che sta indigesto ad Eusebio Di Francesco è proprio Antonio Conte. Per cinque volte i due si sono incontrati in veste di allenatori e in quattro circostanze si è imposto quest'ultimo. Uno solo i pareggi, ovvero Pescara-Siena 1-1, Serie B, 22 agosto 2010. Tra l'altro quella era la prima sfida assoluta tra i due.

Le prime due volte che Di Francesco si è trovato ad affrontare l'Inter sono state assolutamente disastrose, perché i nerazzurri sono usciti dal campo con due sonanti vittorie, entrambe per 7-0. Le cose sono migliorate per lui con il passare degli anni e dei campionati, anche se c'è da dire che l'ultima vittoria per il tecnico abruzzese contro i nerazzurri è datata 14 maggio 2017 (2-1 a San Siro con il Sassuolo).

Buona invece la tradizione di Antonio Conte contro il Cagliari. Nove partite e cinque vittorie per lui a fronte di una sola sconfitta che tra l'altro comincia ad essere abbastanza lontana nel tempo (Cagliari-Atalanta 3-0, 1 novembre 2009).

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS CONTE (ANDATA E RITORNO)

0 vittorie Di Francesco

1 pareggio

4 vittorie Conte

4 gol fatti squadre Di Francesco

13 gol fatti squadre Conte

TUTTI I PRECEDENTI DI FRANCESCO VS INTER

4 vittorie Di Francesco

2 pareggi

5 vittorie Inter

14 gol fatti squadre Di Francesco

27 gol fatti Inter

TUTTI I PRECEDENTI CONTE VS CAGLIARI

5 vittorie Conte

3 pareggi

1 vittoria Cagliari

17 gol fatti squadre Conte

9 gol fatti Cagliari