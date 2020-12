Il derby dei "senza-rigori". Il Cosenza una squadra da trasferta

Una sola affermazione in questo campionato di B per la Cremonese e ben sei pareggi, che sono tanti ma che non rappresentano un record assoluto per questa serie cadetta, visto che c'è il Pordenone ad otto. I grigiorossi hanno fatto 6 dei 9 punti totali tra le mura amiche (il 66% dei punti quindi). Stesso numero di pareggi dei lombardi ma una vittoria in più per il Cosenza che possiamo tranquillamente definire una squadra da trasferta, perché finora ha fatto 9 dei 12 punti (75%) che ha lontano dallo stadio di casa.

Per l'ottava volta i calabresi fanno visita alla Cremonese e fino a questo momento il bilancio è in equilibrio con tre vittorie per parte. Uno solo pareggio e ormai non si verifica da tempo perché manca dal 6 dicembre 1992 (1-1).

Cremonese e Cosenza sono due delle tre squadre di B (l'altra è il Brescia) a non aver ricevuto nemmeno un rigore a favore in questa stagione. Chissà che oggi non sia la volta buona almeno per una squadra per sbloccarsi. Nell'ultima mezz'ora di gioco i grigiorossi si spengono: un solo gol all'attivo in questo lungo segmento di gara per la squadra allenata da Bisoli.

TUTTI I PRECEDENTI A CREMONA

3 vittorie Cremonese

1 pareggio

3 vittorie Cosenza

10 gol fatti Cremonese

11 gol fatti Cosenza

LA PRIMA SFIDA A CREMONA

1988/1989 Serie B Cremonese vs Cosenza 3-1

L'ULTIMA SFIDA A CREMONA

2019/2020 Serie B Cremonese vs Cosenza 0-2